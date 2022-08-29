G7 про ЗАЕС: "Дії РФ посилюють ризик ядерної аварії та загрожують Україні, сусіднім державам і міжнародній спільноті"

Про це інформують на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини.

"Група директорів з питань нерозповсюдження G7 залишається глибоко стурбованою серйозною загрозою безпеці цих об’єктів з боку російських збройних сил, якы продовжують контролювати українські ядерні об’єкти . Ці дії значно підвищують ризик ядерної аварії чи інциденту та ставлять під загрозу населення України, сусідніх держав та міжнародне товариство", - йдеться в повідомленні.

Велика сімка вважає, що російська армія має покинути ЗАЕС та Україну в цілому.

"Російська Федерація має негайно вивести свої війська з-під міжнародно визнаних кордонів України та поважати територію та суверенітет України. Ми підтверджуємо, що Запорізька атомна електростанція та електроенергія, яку вона виробляє, по праву належать Україні та наголошуємо, що спроби Росії відключити станцію від української енергомережі були б неприйнятними", - додають у відомстві.

G7 закликали окупантів надати "співробітникам МАГАТЕ своєчасний, безпечний та безперешкодний доступ до всіх ядерних об'єктів на території України, а також можливість безпосередньо спілкуватися з персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об'єктів. Самі об'єкти повинні мати можливість функціонувати без загроз та тиску".

25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня.

26 серпня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Росія має забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі.

29 серпня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила на Запорізьку АЕС.

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