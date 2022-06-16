У британському Корнуоллі запровадили безкоштовний проїзд для біженців з України
В англійському графстві Корнуолл перевізники оголосили про безкоштовний проїзд для вимушено переміщених людей з України
Про це пише BBC.
Місцеві автобусні компанії об’єдналися з радою Корнуолла, щоб допомогти біженцям облаштуватися в окрузі. Наразі автобус використовується на активних маршрутах, на борту є станція пожертвувань для тих, хто бажає дати готівку.
Саймон Гофф, керівник компанії First South West, сказав: "Можливість подорожувати територією буде важливою для українських біженців, і ми всією душею підтримуємо цю ініціативу безкоштовної можливості переміщення".
- 3 червня The Guardian підрахували, що Британія приймає менше біженців з України "на душу населення", ніж більшість країн Європи.
- 12 червня BBC розповідало про невелике село у Британії, що прихистило понад 30 українських біженців. Так жителі села хочуть надихнути інші громади відкрити свої двері та подумати про спонсорування біженців, які потребують житла.
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