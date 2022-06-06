У британському парламенті розпочалося голосування за вотум недовіри Джонсону

Про це повідомляє BBC.

У повідомленні сказано, що депутати вишикувалися у чергу у парламентській споруді, аби вирішити долю прем'єр-міністра. Серед інших помічено міністерку закордонних справ Ліз Трасс, очільника міністерства транспорту Гранта Шаппса та міністерку культури Надін Дорріс.

Повідомляють також, що віцепрем'єр Домінік Рааб проголосував поза чергою.

Депутати мусять визначитися з вотумом довіри/недовіри Борисові Джонсону до 23 години за Києвом.

141 депутат публічно заявив, що підтримає партійного лідера, а, отже, проголосують за те, щоб Джонсон залишився на посаді прем'єра.

Щоб зберегти посаду, Джонсон має здобути підтримку щонайменш 180 консерваторів.

Оновлюється

5 червня Sunday Times повідомила, що Консервативна партія Великої Британії може оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру і партійному лідеру Борису Джонсону.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb