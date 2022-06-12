У Брянській області намагалися підірвати нафтопровід "Дружба", - росЗМІ

Про це інформують російські ЗМІ.

"У Брянській області спробували підірвати нафтопровід "Дружба". Невідомі встановили три СВП. Рано вранці 11 червня неподалік селища Гулівка (це 40 км до кордону з Україною) прогриміли три вибухи – тоді ж спрацював сигнал про втрату зв'язку із засувкою трубопроводу. За попередніми даними, це були безоболонкові вибухові пристрої", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що одним із вибухових пристроїв пошкодив трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу. Вирва 40 на 20 см залишилася у місці прокладання кабелю після вибуху. Ще один – пошкодив протипідкопну трубу – додатковий засіб захисту, який заривають у землю на режимних об'єктах залишивши вирву 40 на 60 сантиметрів.

"Сам трубопровід "Дружба" не постраждав, проте протипідкопна труба та підстанція виявилися пошкодженими, а також було знеструмлено енергоблок управління засувкою. За даними "Бази", розливу нафтопродуктів вдалося уникнути - з 24 лютого трубопровід законсервовано, але всередині знаходиться дизельне паливо", – сказано у повідомленні.

Довідково. "Дружба" – найбільша у світі мережа магістральних нафтопроводів. Збудований у 60-х рр., для постачання нафти до країн Центральної та Західної Європи.

Рашисти вбивають наших немовлят на Великдень. Ми задоволено посміхаємось, коли палає нафтопровід "Дружба" в Брянську. Той самий, яким кривава російська нафта їде до Берліна та Будапешта.

27 травня повідомлялося, що країни Євросоюзу обговорюють ембарго на постачання російської нафти за винятком сировини, що постачається трубопроводом.

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