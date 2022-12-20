У Брянської області частково знеструмлене селище й пошкоджені залізничні шляхи, місцева влада звинувачує ЗСУ в обстрілі

Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомазов.

Він написав, що постраждалих внаслідок нібито обстрілу з боку ЗСУ немає. У селищі лише відсутнє електропостачання, на місці вже працюють оперативні служби. Також губернатор зазначив, що роботи з відновлення електрики розпочнуться після того, як аварійно-ремонтні бригади отримають доступ до об'єктів електропостачання.

Також Богомазов додав, що в селищі пошкоджено залізничні шляхи. Щоби відносити рух, для місцевих мешканців організують автобусне сполучення.

18 грудня внаслідок нібито обстрілу 14 тис. мешканців Бєлгорода залишилися без світла.