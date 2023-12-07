У Брюсселі сталася стрілянина в елітному районі: є поранені, поліція виключає теракт

Про це повідомляє DH.

В елітному районі Брюсселя сталася стрілянина. Поранено чотирьох людей, один із них отримав серйозні поранення.

"Близько 19:30 нам повідомили про перестрілку на авеню Золотого Руна. Наші служби негайно виїхали на місце події. Усього було поранено чотирьох людей. У заяві прокуратури йдеться, одна з жертв – у небезпеці", - заявила прессекретар поліції.

Президент асоціації торговців галереї Золотого Руна також повідомив, що близько двадцяти людей сховалися в галереї, в тому числі поранена жінка, яку поліцейські швидко подбали. Жертва була поранена кулею, яка пройшла через праве коліно. Йдеться про туристку. Внаслідок цього виникла паніка і галерея була закрита.

"Близько двадцяти людей сховалися в галереї, зокрема одна жінка, поранена в праву ногу, туристка. Я зателефонував до поліції, і вони прибули з пожежниками", - повідомляє менеджер броварні.

Поліція виключає теракт, стрілець ще не спійманий. Поліція перевіряє версію врегулювання рахунків, пов'язаних із наркотиками. Прокуратура порушила кримінальну справу у замаху на вбивство.