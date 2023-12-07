У Брюсселі сталася стрілянина в елітному районі: є поранені, поліція виключає теракт
У столиці Бельгії сталася стрілянина, в результаті якої отримали поранення четверо людей, один із них у важкому стані - поліція виключає теракт
Про це повідомляє DH.
В елітному районі Брюсселя сталася стрілянина. Поранено чотирьох людей, один із них отримав серйозні поранення.
"Близько 19:30 нам повідомили про перестрілку на авеню Золотого Руна. Наші служби негайно виїхали на місце події. Усього було поранено чотирьох людей. У заяві прокуратури йдеться, одна з жертв – у небезпеці", - заявила прессекретар поліції.
Президент асоціації торговців галереї Золотого Руна також повідомив, що близько двадцяти людей сховалися в галереї, в тому числі поранена жінка, яку поліцейські швидко подбали. Жертва була поранена кулею, яка пройшла через праве коліно. Йдеться про туристку. Внаслідок цього виникла паніка і галерея була закрита.
"Близько двадцяти людей сховалися в галереї, зокрема одна жінка, поранена в праву ногу, туристка. Я зателефонував до поліції, і вони прибули з пожежниками", - повідомляє менеджер броварні.
Поліція виключає теракт, стрілець ще не спійманий. Поліція перевіряє версію врегулювання рахунків, пов'язаних із наркотиками. Прокуратура порушила кримінальну справу у замаху на вбивство.
- У понеділок, 16 жовтня, внаслідок стрілянини в центрі Брюсселя загинуло двоє шведів. Стрілка під час затримання застрелила поліція. Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт. Очільник МВС подав у відставку.
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