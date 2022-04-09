У Бучі російські окупанти вбили щонайменше 360 мирних мешканців, із яких 10 - діти, - Денісова
У Бучі на Київщині 144 окупанти вбили щонайменше 360 мирних мешканців, зокрема 10 дітей
Про це заявила омбудсман Людмила Денісова.
"У місті Бучі на вулиці Яблунська, 144 рашистами була облаштована справжня катівня. За словами тих, хто вижив, тут був штаб кадирівців. Вони розстрілювали людей впритул, випалювали очі, відрізали частини тіла, мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей. За інформацією міської влади всього в Бучі на цю хвилину 360 вбитих мирних мешканців, серед яких мінімум 10 дітей", - зазначила вона.
Крім того, у Макарові на Київщині знайшли 132 розстріляні росіянами людини - є як масові поховання, так і поодинокі тіла загиблих. У лісі на виїзді з Гостомеля в бік Ірпеня місцеві виявили розстріляний автомобіль із сім’єю.
"Такі дії армії терористів РФ підпадають під визначення злочину "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголосила омбудсман.
Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та злочинів проти людяності РФ в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе