У Макарові знайшли тіла 143 мирних мешканців, розстріляних росіянами, - селищний голова

Про це повідомив селищний голова Вадим Токар в етері телемаратону.



"Станом на вчора ми підняли 132 цивільних мешканці, розстріляних російськими орками", - зазначив він.



Відомо і про масові, і про поодинокі поховання. Крім того, 40 мешканців зникли безвісти.



До 24 лютого в селищі жило майже 15 тис. людей, а зараз залишилося близько 1 тис. Окупанти майже знищили інфраструктуру, а прилеглі території заміновані.



"За попередніми підрахунками, Макарів зруйнований на 40%", - наголосив Вадим Токар.

Нагадаємо, 22 березня повідомляли, що ЗСУ звільнили Макарів.

25 березня в Сухопутних військах повідомили, що Макарів перебуває в "сірій" зоні.

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