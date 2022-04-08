У Макарові знайшли тіла 143 мирних мешканців, розстріляних росіянами, - селищний голова
У селищі Макарів на Київщині виявили тіла 143 розстріляних окупантами людей, іще 40 зникли безвісти
Про це повідомив селищний голова Вадим Токар в етері телемаратону.
"Станом на вчора ми підняли 132 цивільних мешканці, розстріляних російськими орками", - зазначив він.
Відомо і про масові, і про поодинокі поховання. Крім того, 40 мешканців зникли безвісти.
До 24 лютого в селищі жило майже 15 тис. людей, а зараз залишилося близько 1 тис. Окупанти майже знищили інфраструктуру, а прилеглі території заміновані.
"За попередніми підрахунками, Макарів зруйнований на 40%", - наголосив Вадим Токар.
- Нагадаємо, 22 березня повідомляли, що ЗСУ звільнили Макарів.
- 25 березня в Сухопутних військах повідомили, що Макарів перебуває в "сірій" зоні.
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