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Головна війна з Росією У Бучі розпочалась ексгумація загиблих із другої братської могили, - Суспільне

У Бучі розпочалась ексгумація загиблих із другої братської могили, - Суспільне

13 квітня, 2022 середа
12:30
війна з Росією Буча ексгумація загиблих

У Бучі на Київщині почали ексгумацію тіл із другої братської могили, у якій, за попередньою інформацією, 40-60 загиблих

Про це пише Суспільне.

Ексгумація братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих почалася 13 квітня. За попередньою інформацією, у ній поховали 40-60 людей, убитих росіянами.


Ексгумацію першої могили провели 8 квітня. У ній виявили 67 загиблих. Більшість людей мала вогнепальні поранення. Людей убивали навмисне та масово. Також деякі мешканці були поранені осколками й не могли отримати меддопомоги.
 
  • Нагадаємо, у Бучі російські окупанти вбили щонайменше 360 мирних мешканців, із яких 10 - діти.

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церква
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росіяни
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