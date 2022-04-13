У Бучі розпочалась ексгумація загиблих із другої братської могили, - Суспільне
У Бучі на Київщині почали ексгумацію тіл із другої братської могили, у якій, за попередньою інформацією, 40-60 загиблих
Про це пише Суспільне.
Ексгумація братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих почалася 13 квітня. За попередньою інформацією, у ній поховали 40-60 людей, убитих росіянами.
Ексгумацію першої могили провели 8 квітня. У ній виявили 67 загиблих. Більшість людей мала вогнепальні поранення. Людей убивали навмисне та масово. Також деякі мешканці були поранені осколками й не могли отримати меддопомоги.
- Нагадаємо, у Бучі російські окупанти вбили щонайменше 360 мирних мешканців, із яких 10 - діти.
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