Про це інформує Київська ОВА.

Зазначається, що тут зможуть тимчасово проживати 352 людини, які через війну втратили житло. У містечку 88 житлових кімнат, їдальні, дитячі кімнати, жіночі та чоловічі вбиральні, а також душові кімнати.

"У співпраці з Урядом працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене майно людей. Вдячні Польщі за співпрацю та підтримку", - пише ОВА.

Нагадаємо, 20 травня до Бучі привезли першу партію модульних будинків із Польщі

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