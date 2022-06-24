У Бучі відкрили модульне містечко, де зможуть проживати 352 людини
Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов та голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик відкрили ще одне модульне містечко у місті Буча
Про це інформує Київська ОВА.
Зазначається, що тут зможуть тимчасово проживати 352 людини, які через війну втратили житло. У містечку 88 житлових кімнат, їдальні, дитячі кімнати, жіночі та чоловічі вбиральні, а також душові кімнати.
"У співпраці з Урядом працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене майно людей. Вдячні Польщі за співпрацю та підтримку", - пише ОВА.
- Нагадаємо, 20 травня до Бучі привезли першу партію модульних будинків із Польщі
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