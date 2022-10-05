У будь-якої російської пісні немає майбутнього ніде в світі, - Харчишин

Про це в ефірі Еспресо заявив музикант та лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин.

"Треба викорінювати в собі все москальське, що в тобі жило. Цілими шматками випалювати російськомовну культуру, субкультуру в собі, перш за все. Намагатися забути і не підспівувати собі під ніс оті москальські пісні з радянських мультфільмів, навіть якщо вони сидять у тебе в печінках", - вважає він.

На думку Харчишина, це має бути знищено, забуто і стерто.

"Якщо пісню написав російський автор - вона тут не буде монетизуватися взагалі. У будь-якої російської пісні немає майбутнього ніде у світі. Країни ЄС забороняють російськомовний контент, ми теж", - підсумував музикант.