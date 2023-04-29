У Будапешті Папа Франциск обіймався з підсанкційним митрополитом РПЦ та благословляв біженців з України

Подробиці розкриває Vatican News.

Зустріч відбулася в нунціатурі - посольстві Ватикану в Будапешті - й тривала близько 20 хвилин.

Глава католицької церкви привітав митрополита Іларіона обіймами та поцілував його панагію (медальйон із зображенням Богородиці).

Востаннє Папа Франциск та митрополит Іларіон зустрічалися 22 грудня 2021 року у Ватикані. Тоді вони обговорили "деякі питання спільного занепокоєння" та зобов’язалися "шукати конкретні людські та духовні відповіді", пише Vatican News.

Вперше ж Франциск зустрівся з Іларіоном 20 березня 2013 року, тобто наступного дня після того, як став главою католицької церкви.

Митрополит РПЦ Іларіон (Алфеєв) вважається одним з провідних неформальних переговорників РПЦ.

За рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України митрополит Іларіон перебуває під санкціями в Україні. Його внесли до підсанкційного списку разом із ще 21 діячем РПЦ 23 січня 2023 року. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що ці "громадяни Росії, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику", нагадує портал "Духовний фронт України".

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Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж на території України та інше.

Також Vatican News повідомляє, що Папа Франциск на другий день свого перебування в Будапешті зустрівся зі знедоленими та біженцями, зокрема українцями, які змушені були втікати від російських обстрілів.

"Любов, яку Ісус дарує нам і якою Він наказує нам жити, допомагає викорінити в суспільстві, містах і місцях, де ми живемо, зло байдужості та егоїзму й наново запалює надію на нове людство, більш справедливе і братерське", - сказав на цій зустрічі Папа Римський.

Через хворобу ніг понтифік пересувався в інвалідному візку.