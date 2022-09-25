У будівлю посольства Ірану в Греції кинули коктейль Молотова

Про це пише видання Ekathimerini.

За даними грецької поліції, дві людини в капюшонах на мотоциклі проїхали повз посольство приблизно о першій годині ночі і кинули коктейль Молотова у бік посольства.

Коктейль Молотова вибухнув біля зовнішньої стіни посольства, не завдавши серйозної шкоди.

У суботу, 24 вересня, вдень близько 200 людей зібралися на головній площі Синтагма в Афінах, щоб засудити репресії Ірану проти демонстрантів, які вийшли на вулиці міст після смерті 22-річної іранки під час затримання поліцією в Тегерані.

19 вересня повідомляли про 5 загиблих під час протестів у Ірані, які спалахнули через убивство Махси Аміні.

22 вересня кількість загиблих протестувальників зросла до 31 людини.

23 вересня США ввели санкції проти силовиків Ірану за вбивство Махси Аміні через неправильне носіння хіджаба та придушення протестів, що виникли після цього.

25 вересня стало відомо, що президент Ірану Райсі погрожує учасникам заворушень "рішучою відповіддю".

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