У будівлю посольства Ірану в Греції кинули коктейль Молотова
В афінському передмісті Психіко в Греції, невідомі кинули коктейль Молотова в посольство Ірану
Про це пише видання Ekathimerini.
За даними грецької поліції, дві людини в капюшонах на мотоциклі проїхали повз посольство приблизно о першій годині ночі і кинули коктейль Молотова у бік посольства.
Коктейль Молотова вибухнув біля зовнішньої стіни посольства, не завдавши серйозної шкоди.
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