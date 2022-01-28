У Буркіна-Фасо військові, які здійснили переворот, вперше зробили офіційну заяву

Про це повідомляє BBC.



Заколот у Буркіна-Фасо очолив підполковник Поль-Анрі Даміба. У понеділок, 24 січня, військові скинули президента Роша Каборе та повністю розпустили уряд.



У своєму першому національному зверненні Даміба звинуватив президента у тому, що він не стримав насильства з боку ісламістських бойовиків. Він виголосив свою промову напередодні екстреного саміту західноафриканських лідерів, скликаного у відповідь на переворот.



"Коли будуть сприятливі умови, відповідно до терміну, який наш народ визначить під повним суверенітетом, я зобов’язуюся повернутися до нормального конституційного ладу"- заявив Даміба.



Він додав, що Буркіна-Фасо потребує міжнародних партнерів "більш ніж будь-коли".



Буркіна-Фасо - третя західноафриканська країна після Гвінеї та Малі, яка за минулий рік пережила військове захоплення. Регіональний блок Ecowas наклав на держави санкції, щоб домогтися повернення до конституційного ладу.



Видання зазначає, що в регіоні Західної Африки Росія змагається з Францією у спробах допомогти країнам подолати вплив ісламістів.



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