У Буркіна-Фасо військові, які здійснили переворот, вперше зробили офіційну заяву
Новий військовий лідер Буркіна-Фасо зробив першу заяву після перевороту та пообіцяв повернутися до нормального конституційного ладу, "коли будуть сприятливі умови"
Про це повідомляє BBC.
Заколот у Буркіна-Фасо очолив підполковник Поль-Анрі Даміба. У понеділок, 24 січня, військові скинули президента Роша Каборе та повністю розпустили уряд.
У своєму першому національному зверненні Даміба звинуватив президента у тому, що він не стримав насильства з боку ісламістських бойовиків. Він виголосив свою промову напередодні екстреного саміту західноафриканських лідерів, скликаного у відповідь на переворот.
"Коли будуть сприятливі умови, відповідно до терміну, який наш народ визначить під повним суверенітетом, я зобов’язуюся повернутися до нормального конституційного ладу"- заявив Даміба.
Він додав, що Буркіна-Фасо потребує міжнародних партнерів "більш ніж будь-коли".
Буркіна-Фасо - третя західноафриканська країна після Гвінеї та Малі, яка за минулий рік пережила військове захоплення. Регіональний блок Ecowas наклав на держави санкції, щоб домогтися повернення до конституційного ладу.
Видання зазначає, що в регіоні Західної Африки Росія змагається з Францією у спробах допомогти країнам подолати вплив ісламістів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.6
Купівля 28.6Продаж 28.94
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.31
- Актуальне
- Важливе