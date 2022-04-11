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Головна війна з Росією У Бузовій на Київщині виявили могилу із загиблими українцями, - британська розвідка

У Бузовій на Київщині виявили могилу із загиблими українцями, - британська розвідка

11 квітня, 2022 понедiлок
06:06
війна з Росією британія україна

У селі Бузова Бучанського району на Київщині виявили братську могилу, де поховані вбиті мирні жителі

Про це повідомило Міністерство оборони Британії у Тwitter.

У відомстві заявили, що продовжують з’являтися додаткові докази ймовірних військових злочинів Росії.

Зазначається, що після виведення російських військ із півночі України продовжують з'являтися нові свідчення ймовірних військових злочинів Росії. Зокрема, повідомляється про виявлення саморобної могили із загиблими українськими цивільними особами в районі Бузової.

 

  • 1 квітня підрозділи Збройних сил України звільнили міста Бучу та Бородянку, Київської області.
  • Згодом стало відомо, що про братські могили із вбитими у цих містах українцями. У свою чергу американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки з Бучі на Київщині, де видно, що перші ознаки розкопок братської могили на території храму Андрія Первозванного були з 10 березня.
  • Пізніше стало відомо, що у Бучі виявили ще три місця масових поховань. Зокрема це територія підприємства "Украгропостач", де російські окупанти скидали тіла людей із зав'язаними руками. Друге місце - вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір "Променистий", де теж знайшли людей із зав'язаними руками та кульовими ранами.

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розвідка
окупанти
війна
могила
Велика Британiя
Бородянка
братська могила
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