У частині Курської області РФ нема світла: влада заявила про атаку нібито українських БПЛА по об'єктах інфраструктури

Про це пише губернатор Курської області Роман Старовойт.

За його словами, під атакою нібито опинилися Суджанський, Коренівський та Глушківський райони.

Зазначається, що є відключення електропостачання. Натомість аварійні бригади вже розпочали його відновлення.