У частині Курської області РФ нема світла: влада заявила про атаку нібито українських БПЛА по об'єктах інфраструктури
В ніч проти 5 жовтня безпілотники буцімто атакували об'єкти інфраструктури у Курській області. Унаслідок цього є відключення електропостачання
Про це пише губернатор Курської області Роман Старовойт.
За його словами, під атакою нібито опинилися Суджанський, Коренівський та Глушківський райони.
Зазначається, що є відключення електропостачання. Натомість аварійні бригади вже розпочали його відновлення.
- Вранці 14 вересня у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму місцеві мешканці чули потужні вибухи. Згодом стало відомо, що СБУ спільно з ВМС провели унікальну спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.68Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе