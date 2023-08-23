У Чехії чоловік побив українок, перед тим спитавши, звідки вони

Про це пише Novinky.

Зазначається, що поліція розслідує інцидент, що стався в неділю, 13 серпня, у місті Пласи на півночі Пльзенського краю.

"Ми пішли з дітьми на карусель. Потім ми з Лілією сиділи на бордюрі і розмовляли. До нас під'їхала Skoda Octavia з причепом, і чоловік за кермом запитав, чи ми з України. Потім він від'їхав на кілька метрів, залишив машину заведеною і повернувся до нас", – сказала постраждала.

За її словами, чоловік спочатку почав лаятися, а потім напав на них.

"Спочатку я отримала три удари кулаком в обличчя. Потім він почав тягнути мене за волосся, щоб я встала. Одразу ж накинувся на Лілію", – описала подальший розвиток подій постраждала Тетяна.

Вона скористалася моментом, коли нападник переключив свою увагу на її подругу. Вона швидко підбігла до його машини і витягла ключ із замка запалювання, щоб він не зміг поїхати.

"Я вже збиралась викликати поліцію, коли двоє інших чоловіків підійшли до мене ззаду і вдарили в спину, від чого я впустила ключ на землю. Перший нападник підняв його, сів у машину і поїхав геть. Назустріч нам вже йшли дві молоді дівчини і хлопець, які викликали поліцію і швидку допомогу, тому що Ліля лежала на землі, з обличчя текла кров", – продовжила Тетяна.

Потім постраждала передала патрульним на місці фото транспортного засобу разом із номерним знаком і водночас детально описала нападника.

Друга українка, на яку напали, мало що пам'ятає: "Я пам'ятаю три удари, а потім у мене вікно. Я прокинулася тільки в лікарні". Згідно з медичним висновком, вона отримала відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.

Самі постраждалі українки, які втекли до Чехії з дітьми через кілька тижнів після початку російської агресії, не можуть пояснити мотив нападу.

"Ми ні з ким не сварилися, нікого ні на що не провокували", – заявили вони.