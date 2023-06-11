Про це Павел повідомив у своєму twitter.

Павел рішуче засудив дії чеських школярів і постарався згладити подію своєю особистою підтримкою.

"Я засуджую знущання, приниження та насильство в школах загалом. А у випадку з дитиною, яка через війну була змушена покинути свою країну та друзів, і якій ми надали безпечний притулок, це особливо ганебно. Я ціную реакцію школи та батьків, а також той факт, що було попрошено вибачення. Але шрами на душі залишаться", — написав президент Петр Павел після зустрічі з дівчинкою.

Передісторія

Кілька днів тому в Чехії вибухнув скандал. Під час шкільної екскурсії діти почали булити однокласницю-біженку з України. До дівчинки причепилися з питанням чи не росіянка вона, а після того, як Поліна сказала, що вона українка, їй плюнули в обличчя.

Цей момент дівчинка потайки записала на свій телефон. Пізніше запис в соціальних мережах опублікувала мати дитини. Запис спричинив міжнародний скандал.