"Засуджую знущання": президент Чехії зустрівся з українкою, яку ображали в чеській школі
Українська дівчинка змушена була шукати притулку в Чехії через війну, але зіткнулася з булінгом на новому місці. Після цього президент Чехії Петр Павел особисто зустрівся з українкою Поліною
Про це Павел повідомив у своєму twitter.
Павел рішуче засудив дії чеських школярів і постарався згладити подію своєю особистою підтримкою.
"Я засуджую знущання, приниження та насильство в школах загалом. А у випадку з дитиною, яка через війну була змушена покинути свою країну та друзів, і якій ми надали безпечний притулок, це особливо ганебно. Я ціную реакцію школи та батьків, а також той факт, що було попрошено вибачення. Але шрами на душі залишаться", — написав президент Петр Павел після зустрічі з дівчинкою.
Передісторія
Кілька днів тому в Чехії вибухнув скандал. Під час шкільної екскурсії діти почали булити однокласницю-біженку з України. До дівчинки причепилися з питанням чи не росіянка вона, а після того, як Поліна сказала, що вона українка, їй плюнули в обличчя.
Цей момент дівчинка потайки записала на свій телефон. Пізніше запис в соціальних мережах опублікувала мати дитини. Запис спричинив міжнародний скандал.
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