У Чехії майже 90% заражень на COVID-19 спричинені штамом "Дельта"

Про це повідомляє Чеське радіо, передає РБК-Україна.

Згідно з інформацією, яку надав Державний інститут охорони здоров’я Чехії, що входить до складу МОЗ, експерти виявили 87% випадків зараження штамом "Дельта" серед 2186 позитивних тестів, що були зроблені протягом двох тижнів, з 9 по 23 липня.

Зокрема, також були виявлені 20 випадків спричинені штамом "Дельта-плюс".