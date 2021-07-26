У Чехії майже 90% заражень на COVID-19 спричинені штамом "Дельта"
З 9 по 23 липня в Чехії, 87% усіх випадків зараження на COVID-19 були спричинені штамом "Дельта"
Про це повідомляє Чеське радіо, передає РБК-Україна.
Згідно з інформацією, яку надав Державний інститут охорони здоров’я Чехії, що входить до складу МОЗ, експерти виявили 87% випадків зараження штамом "Дельта" серед 2186 позитивних тестів, що були зроблені протягом двох тижнів, з 9 по 23 липня.
Зокрема, також були виявлені 20 випадків спричинені штамом "Дельта-плюс".
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