У Чехії не виключають передачу Україні літаків L-159

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає Ceske noviny.

Павел нагадав, що західні країни поки утримуються від надання сучасних винищувачів Україні, оскільки підготовка українських військових на них займає багато часу, а також тому, що літаки містять секретні системи.

"Але я знаю, що переговори тривають, і давайте не будемо дивуватися, якщо Україна врешті-решт отримає кілька F-16, можливо, частину цього обладнання знімуть", – зазначив він.

Він додав, що "варто подумати" про можливість передати Україні літаки L-159 "з перспективою на переозброєння, адже навіть вони, як літаки безпосередньої авіаційної підтримки, могли б суттєво допомогти Україні у контрнаступі".