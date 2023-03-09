У Чехії відбулася інавгурація президента Петра Павела

Про це інформує ČT24.

"Я присягаюся у вірності Чеській Республіці. Я зобов'язуюсь дотримуватись її Конституції та законів. Я присягаюсь своєю честю виконувати свої обов'язки на користь всього народу та в міру своїх знань та совісті", - заявив Петр Павел під час присяги.

"Суспільство не розділене, швидше воно звикло говорити про те, що його поділяє. Результати виборів показали, що люди надають перевагу правді та порядності", - заявив президент Чехії.