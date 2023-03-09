У Чехії відбулася інавгурація президента Петра Павела
У четвер 9 березня у Празькому граді відбулася інавгурація президента Чехії Петра Павела. Він став четвертим очільником країни
Про це інформує ČT24.
"Я присягаюся у вірності Чеській Республіці. Я зобов'язуюсь дотримуватись її Конституції та законів. Я присягаюсь своєю честю виконувати свої обов'язки на користь всього народу та в міру своїх знань та совісті", - заявив Петр Павел під час присяги.
"Суспільство не розділене, швидше воно звикло говорити про те, що його поділяє. Результати виборів показали, що люди надають перевагу правді та порядності", - заявив президент Чехії.
- 28 січня Павел переміг на виборах президента Чехії. Інавгурація новообраного президента запланована на 9 березня. Петр Павел замінить на цій посаді Мілоша Земана після двох його каденцій.
- 1 лютого Павел заявив, що Україна заслуговує стати членом НАТО після завершення війни, адже її армія нині є найбільш досвідченою в Європі.
- Переможець президентських виборів у Чехії Петр Павел заявив, що Україна зможе вступити до НАТО лише після завершення війни з Росією.
- 1 березня новообраний президент Чехії Петр Павел виступив за надання Україні західних винищувачів, але через пів року або пізніше – після підготовки фахівців.
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