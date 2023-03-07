У Чехії вкрали "підсанкційного" коня, який належить Кадирову, - ЗМІ

Про це пише видання Jezdci.cz.

Чеська поліція повідомила про крадіжку 16-річного жеребця чистокровної верхової породи вартістю майже 400 тис. крон ($18 тис.) зі стайні у селищі Крабчиці.

У своїй заяві поліція описує прикмети коня: у гнідого жеребця є мітка у вигляді неправильної білої зірки на лобі, на правій задній нозі є також біла ділянка.

"Зараз поліцейські інтенсивно розшукують зловмисника крадіжки та викраденого коня. Водночас просять громадян до співпраці", – додала речниця поліції.

За даними видання йдеться про коня Зазу, який належить Рамзану Кадирову. Видання пише, що голова Чечні купив жеребця навесні 2012 року і перевіз його до Чехії з Дубая. У 2014 році Зазу потрапив під дію введених проти глави Чечні санкцій.

У жовтні 2014 року повідомлялося, що Зазу виграв перегони у німецькому Баден-Бадені, проте призові у розмірі €5500 виявилися замороженими через санкції ЄС.

Загалом кінь провів 36 перегонів, дев'ять разів переміг і отримав понад 1,2 мільйона євро субсидій. Його найбільшим успіхом став тріумф у групі 1 Premio Roma, ще чотири рази він пробивався на груповий етап.

Після 2016 року його почали використовувати для розведення. У наступні роки він неодноразово ставав найбільш популярним чистокровним жеребцем в Чехії і отримував 20 000 крон за вагітну кобилу.

За даними Radiožurnál, за три тижні до вторгнення Росії в Україну минулого року, а саме 27 січня 2022 року, пара російськомовних чоловіків намагалася вивезти Зазу з Крабчіц. Вони аргументували нібито вказівку передати коней Кадирова польським кінним заводам.

Однак власник відмовився віддати їм жеребця, посилаючись на дійсний контракт і підозрілі обставини всієї історії. За його словами, наступні п'ять днів невідомі провели у фургоні, припаркованому біля воріт комплексу. Але врешті поїхали.