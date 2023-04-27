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У Черкасах під час видачі повісток троє працівників ТЦК побили чоловіка: кажуть "поводився провокаційно", призначено службову перевірку

27 квітня, 2023 четвер
20:22
Суспільство У Черкасах під час видачі повісток троє працівників ТЦК побили чоловіка

У мережі 27 квітня з'явилося відео, де працівники Черкаського ТЦК при врученні повістки б'ють чоловіка, один з них - ногою. У ТЦК заявили про призначення службової перевірки

Про це передає Черкаський ТЦК та очільник ОВА Ігор Табурець.

На відео можна побачити, що військові спілкуються з цивільним, після чого виникає бійка. Чоловіку заламують руки троє військкомів начебто під час вручення повістки. Українця, спершу, кілька разів б'ють по обличчю, а потім вкладають на землю. Вже там чоловіка отримує удар ногою від одного з військкомів.

Користувачі соцмереж стверджують, що інцидент стався 20 квітня біля ТРЦ "Хрещатик-сіті", пише provce.ck.ua.

У коментарі для ТСН пресслужба обласної поліції заявила, що "подія була зареєстрована. З боку поліції було проведено перевірку. Є заяви як від однієї сторони, так і від іншої. Вони розглянуті та зареєстровані. Наразі зібрані всі матеріали та направлені до Державного бюро розслідувань".

У пресслужбі Черкаського обласного ТЦК також відреагували на цей випадок та пояснили, що чоловік "поводився провокаційно" та "ображав" військкомів.

"Щодо ситуації, що сталась поблизу торгового центру м. Черкаси зазначимо: під час оповіщення населення в рамках загальної мобілізації, представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки звернули увагу на чоловіка, який почав себе вести провокаційно, коли побачив військовослужбовців при виконанні службових обов’язків. Громадянин почав ображати військовослужбовців, погрожувати фізичною розправою та застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Цивільного було затримано. На місце події військовослужбовці ТЦК та СП викликали представників Національної поліції, прибувши за викликом, вони відібрали пояснення в учасників події.

"Варто зазначити, що відео вирване з контексту, обставини значно ширші, аніж показано в зазначеному фрагменті", - кажуть у ТЦК.

Наразі призначено службову перевірку. З особовим складом, що залучаються до оповіщення військовозобов’язаних, проведено додаткові роз'яснювальні заходи щодо порядку роботи й дотримання норм законодавства.

У Черкаській ОВА також відреагували на інцидент. Кажуть: "мобілізація – це не каральний захід".

"Почну з головного: мобілізація – це не каральний захід, не чиясь забаганка. Це життєва необхідність для нашої держави під час війни з російськими окупантами. Це те, що потрібно для нашої Перемоги! Її крок за кроком виборюють реальні люди в реальних боях за нашу країну. Чи має право цивільний зневажливо ставитися до військового при виконанні службових обов’язків, навіть якщо він вручає сповіщення? Моя відповідь: НІ. Чи має право військовий реагувати так, як ми бачили на відео? Моя відповідь: НІ. Офіційну оцінку цій ситуації та її учасникам дасть службова перевірка, яка вже розпочата в Черкаському обласному терцентрі комплектування та соціальної підтримки. А також правоохоронні органи. Є заяви від обох сторін. У нас має бути нульова толерантність до порушень і беззаконня", - каже Ігор Табурець, очільник ОВА. 

  • Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому заступник начальника Болградського військкомату Одеської області Володимир Руснак танцював під пісню російського артиста Олександра Ревви. Після того чоловіка покарали та перевели в один з бойових підрозділів.

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