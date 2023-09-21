У Черкасах внаслідок удару РФ щонайменше 11 постраждалих, під завалами можуть бути люди
Рятувальники в Черкасах продовжують розбирати завали в будівлі готелю, куди влучила російська ракета. З-під завалів вже врятовано 1 людину
Про це повідомила речниця Головного управління ДСНС України у Черкаській області Юлія Норовкова в етері телеканалу "Еспресо".
"Тут була масштабна пожежа, її ліквідували на території 750 квадратних метрів. Загалом вже евакуйовано 13 осіб, 11 осіб постраждало. На місці події працюють 83 рятувальники, серед них і психологи, які надали психологічну допомогу вже більше ніж 70 людям. Рятувальники із-під завалів евакуювали 1 особу. Зараз тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами, ймовірно ще можуть знаходитись люди. Зруйновано з 5 по 2 поверх, перекриття, кімнати", - заявила речниця Головного управління ДСНС України у Черкаській області.
Юлія Норовкова розповіла, що через "приліт" російської ракети постраждали також сусідні будинки.
"Поблизу зруйновані невеликі павільйонні магазини, які згоріли вщент. У людей в сусідніх будинках повилітали вікна. Медики з екстреної медичної допомоги повідомили, що до них звертались люди і з ближніх будинків", - зазначила Норовкова.
До слова, в державній службі надзвичайних ситуацій України повідомили, що з місця подій вивезено 228 тонн сміття.
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Україна зранку 21 вересня пережила дві хвилі ракетних атак з боку РФ. У Києві, на Київщині, в Черкасах та Харкові є постраждалі. У Черкасах зруйнований готель.
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