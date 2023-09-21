У Черкасах внаслідок удару РФ щонайменше 11 постраждалих, під завалами можуть бути люди

Про це повідомила речниця Головного управління ДСНС України у Черкаській області Юлія Норовкова в етері телеканалу "Еспресо".

"Тут була масштабна пожежа, її ліквідували на території 750 квадратних метрів. Загалом вже евакуйовано 13 осіб, 11 осіб постраждало. На місці події працюють 83 рятувальники, серед них і психологи, які надали психологічну допомогу вже більше ніж 70 людям. Рятувальники із-під завалів евакуювали 1 особу. Зараз тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами, ймовірно ще можуть знаходитись люди. Зруйновано з 5 по 2 поверх, перекриття, кімнати", - заявила речниця Головного управління ДСНС України у Черкаській області.

Юлія Норовкова розповіла, що через "приліт" російської ракети постраждали також сусідні будинки.

"Поблизу зруйновані невеликі павільйонні магазини, які згоріли вщент. У людей в сусідніх будинках повилітали вікна. Медики з екстреної медичної допомоги повідомили, що до них звертались люди і з ближніх будинків", - зазначила Норовкова.

До слова, в державній службі надзвичайних ситуацій України повідомили, що з місця подій вивезено 228 тонн сміття.