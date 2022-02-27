У Чернігові окупанти обстріляли 6 будинків, постраждало 16 людей

Про це пише Суспільне Чернігів.



Унаслідок влучання снаряду та вибуху постраждало шість будинків.



Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомляє про 16 поранених, стан яких уточнюють.



На місці події ДСНС залучила п'ятьох рятуальників і одну одиницю техніки.

Директор Чернігівського обласного історичного музею Сергій Лаєвський розповів, що в Седневі на Чернігівщині росіяни зайняли садибу Лизогубів - пам'ятку національного значення.



"У садибу увірвалися, трощать і облаштовуються там російські окупанти", - повідомив він.



Раніше на територію парку потрапив снаряд, а вибухи та пересування важкої військової техніки можуть пошкодити альтанку Леоніда Глібова.



"Тільки диво може врятувати нашу альтанку, на тому схилу, де вона стоїть. Для того, щоб руських звідти виганяти треба бити по ним. Звісно, що подібні удари можуть завдати шкоди. Але, краще ми відбудуємо, ніж нас погонять на відбудову", - зазначив Сергій Лаєвський.

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