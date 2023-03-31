У Чернігові представники "Слуги народу" напали на журналістів і розбили камеру, - ЗМІ

Про це повідомляє "Суспільне".

Як стверджує журналістка Наталія Мєдвєдєва, це зробив чернігівський бізнесмен, екскандидат у депутати міськради від партії "Слуга народу" Сергій Берестовий, який знаходився у ресторані разом з депутатом міської ради Чернігова від "Слуги народу" Юрієм Тарасовцем.

Згідно з інформацією, інцидент відбувся, коли журналісти намагалися взяти коментар у депутата міської ради від "Слуги народу" Юрія Тарасовця щодо відсутності депутатів від "слуг народу" на засіданні сесії міськради.

"Коли ми зайшли туди (у ресторан, - ред.) з камерою, то Юрій почав тікати від нас, а його компаньйон чи друг, який сидів, почав бити нашу камеру і зламав її. Він дуже схожий на Сергія Берестового", - розповідає журналістка.

Журналістка встигла зняти на телефон, як цей чоловік погрожував зламати камеру.

"Я питаю, чого ти мене знімаєш? Хочеш, я зламаю твою камеру? Камеру викинь свою!" - чутно на запису.

Як повідомляє "Суспільне", Сергій Берестовий відмовився коментувати ситуацію телефоном, запропонувавши зустрітися наступного дня.