У Чернігові представники "Слуги народу" напали на журналістів і розбили камеру, - ЗМІ
Знімальній групі чернігівського телеканалу "Дитинець" в кафе у центрі Чернігова розбили камеру під час зйомок
Про це повідомляє "Суспільне".
Як стверджує журналістка Наталія Мєдвєдєва, це зробив чернігівський бізнесмен, екскандидат у депутати міськради від партії "Слуга народу" Сергій Берестовий, який знаходився у ресторані разом з депутатом міської ради Чернігова від "Слуги народу" Юрієм Тарасовцем.
Згідно з інформацією, інцидент відбувся, коли журналісти намагалися взяти коментар у депутата міської ради від "Слуги народу" Юрія Тарасовця щодо відсутності депутатів від "слуг народу" на засіданні сесії міськради.
"Коли ми зайшли туди (у ресторан, - ред.) з камерою, то Юрій почав тікати від нас, а його компаньйон чи друг, який сидів, почав бити нашу камеру і зламав її. Він дуже схожий на Сергія Берестового", - розповідає журналістка.
Журналістка встигла зняти на телефон, як цей чоловік погрожував зламати камеру.
"Я питаю, чого ти мене знімаєш? Хочеш, я зламаю твою камеру? Камеру викинь свою!" - чутно на запису.
Як повідомляє "Суспільне", Сергій Берестовий відмовився коментувати ситуацію телефоном, запропонувавши зустрітися наступного дня.
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