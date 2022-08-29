У Чернігові створили мурал, присвячений захиснику Маріуполя Віталію Трухану

Про це повідомляє Суспільне.

Мурал створили на фасаді 15 ліцею, де вчився боєць.

Ідею для створення муралу запропонував учасник бойових дій Олександр Тарнавський, а також реалізував це за свої гроші.

Олександр Тарнавський разом із дружиною Віталія та його мамою обрали світлину, далі їм допоміг у реалізації муралу чернігівський художник Дмитро Адеріхо.

"Тут, на 15 школі, є пам’ятна дошка моєму побратиму Олексію. Але вони виглядають дуже мрачно, як для школи. Діти приходять, не хотіли, щоб виглядало як кладовище з цими чорними мраморними дошками. Тому захотів зробити мурал. Щоб діти та батьки, які приходять до школи бачили, що тут вчився захисник України", – каже Олександр.

Він також зазначив, що дирекція ліцею пішла йому назустріч.

Олександр згадує свого побратима, з яким був пліч-о-пліч з 2014 року, як зразкового військовослужбовця та відданого товариша:

"Мужній, справедливий, дуже порядний, сміливий. В нього якості були найкращі, які мають бути в чоловіка, були у Віталіка. Дуже хороший сім’янин. Професійно викладався на службі, дуже багато часу приділяв “Азову”, вихованню нових людей, які приходили в полк, тому що "Біцуха" був головним сержантом. Але при цьому він був повен життєвої енергії, вистачало часу на сім’ю".

Нагадаємо, на Рівненщині з'явився новий патріотичний мурал

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