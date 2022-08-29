У Чернігові створили мурал, присвячений захиснику Маріуполя Віталію Трухану
У Чернігові з’явився мурал, присвячений захиснику Маріуполя Віталію Трухану з позивним "Біцуха"
Про це повідомляє Суспільне.
Мурал створили на фасаді 15 ліцею, де вчився боєць.
Ідею для створення муралу запропонував учасник бойових дій Олександр Тарнавський, а також реалізував це за свої гроші.
Олександр Тарнавський разом із дружиною Віталія та його мамою обрали світлину, далі їм допоміг у реалізації муралу чернігівський художник Дмитро Адеріхо.
"Тут, на 15 школі, є пам’ятна дошка моєму побратиму Олексію. Але вони виглядають дуже мрачно, як для школи. Діти приходять, не хотіли, щоб виглядало як кладовище з цими чорними мраморними дошками. Тому захотів зробити мурал. Щоб діти та батьки, які приходять до школи бачили, що тут вчився захисник України", – каже Олександр.
Він також зазначив, що дирекція ліцею пішла йому назустріч.
Олександр згадує свого побратима, з яким був пліч-о-пліч з 2014 року, як зразкового військовослужбовця та відданого товариша:
"Мужній, справедливий, дуже порядний, сміливий. В нього якості були найкращі, які мають бути в чоловіка, були у Віталіка. Дуже хороший сім’янин. Професійно викладався на службі, дуже багато часу приділяв “Азову”, вихованню нових людей, які приходили в полк, тому що "Біцуха" був головним сержантом. Але при цьому він був повен життєвої енергії, вистачало часу на сім’ю".
- Нагадаємо, на Рівненщині з'явився новий патріотичний мурал
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