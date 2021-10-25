У Чернігові заявили про критичну ситуацію з киснем у COVID-лікарнях: вистачить на кілька годин
У лікарнях Чернігова, які приймають хворих на коронавірус, заявили про критичну ситуацію з киснем
Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.
Керівник Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар зазначив, що постачальник через проблеми з українськими заводами, які виробляють кисень, не може виконувати контракт у повному обсязі. Наслідком цього є те, що поставки кисню затримуються.
"На сьогодні у COVID-лікарнях міста склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. При тому невідомо у який саме час доби ця поставка відбудеться", - наголосив він.
Кухар зауважив, що проблему з нестачею кисню зараз вирішують за допомогою кисневої станції та кисневих концентраторів.
"Найтяжчі пацієнти переведені на кисневі станції в обох лікарнях, тому все необхідне, що стосується надання медичної допомоги, ми робимо. У чернігівських лікарнях зараз перебуває 317 пацієнтів з діагнозом COVID. З них на кисневій підтримці - 218 людей, на ШВЛ - 9 пацієнтів", - додав він.
- Нагадаємо, в Україні два заводи з виробництва медичного кисню для лікарень з COVID-хворими призупинили роботу.
- Як повідомили у Херсонській ОДА, в області, яка перебуває в "червоній" зоні карантину, медичного кисню в лікарнях вистачить на три доби.
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