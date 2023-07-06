У червні прибуток Samsung міг впасти до найнижчого рівня за останні 14 років, - Reuters
Прибуток Samsung минулого місяця, ймовірно, найнижчий за більш ніж 14 років, через перенасичення чіпів
Про це інформує Reuters.
Світовий лідер у виробництві чіпів пам’яті, смартфонів і телевізорів Samsung Electronics може зазнати 96% зниження операційного прибутку за червень у порівнянні з минулим роком, що буде найгіршим результатом за понад 14 років. До великих збитків призводить насичення ринку чіпами, незалежно від скорочення постачання.
За даними Refinitiv SmartAssessment від 27 аналітиків, які мають більшу точність прогнозування, операційний прибуток Samsung Electronics за квартал з квітня по червень, ймовірно, склав 427 мільйонів доларів.
Це може бути найгірший прибуток Samsung з четвертого кварталу 2008 року, коли компанія зазнала консолідованого операційного збитку близько 569,9 мільйона доларів. Це у 25 разів менше, ніж операційний прибуток у 10,9 мільярда доларів за квітень-червень попереднього року. Головною причиною є квартальні збитки від 2,3 до 3,1 мільярда доларів у підрозділі чіпів, який зазвичай приносить найбільший дохід, через подальше падіння цін на чіпи пам’яті та зменшення вартості його запасів.
Компанія намагається збільшити свою частку попиту на чіпи для штучного інтелекту (AI) і скоротити маркетингові витрати на мобільні телефони. Samsung планує представити свої нові складні смартфони раніше, ніж зазвичай, щоб конкурувати з Apple.
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