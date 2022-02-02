У "червону" зону карантину можуть перевести ще шість областей, - Кузін
Головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що у "червонну" карантинну зону незабаром можуть перевести ще шість областей України
Про це він сказав на брифінгу 2 лютого.
"Незабаром на "червоний" рівень епіднебезпеки можуть бути переведені Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська та Сумська області, адже в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація", - зазначив Кузін.
Він додав, що наразі до лікарень госпіталізують менше пацієнтів, ніж це було під час минулої хвилі коронавірусу. За його словами, пікові показники захворюваності припадуть на середину лютого.
"Незабаром штам "Омікрон" витіснить варіант коронавірусу "Дельта". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до восьми тижнів поширення нового варіанту", - додав Кузін.
- Нагадаємо, аналітикиня Центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерина Кузьмінова заявила, що дев'ять областей України можуть опинитися у "червоній" зоні карантину цього тижня: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька області.
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