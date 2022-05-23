У Чорне море вийшов ще один російський корабель, вірогідність ракетних ударів підвищується, - ОК "Південь"

Про це йдеться у вечірньому зведенні ОК "Південь".

"До угруповання в Чорному морі з 7 великих десантних кораблів та 2 ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров", слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується", - зазначено у повідомленні.

Там зауважили, що на лінії фронту в Миколаївській та Херсонській областях суттєвих змін в тактиці росіян нема - противник укріплює свої позиці, намагаючись провести повітряну розвідку. Над Херсонщиною знищено безпілотник-розвідник типу "Орлан-10".

"Протягом доби за результатами дій наших ракетно-артилерійських підрозділів, спільно з авіацією, ворог втратив не менше 55 бійців та кілька одиниць броньованої техніки, остаточна кількість уточнюється", - заявили у командуванні.