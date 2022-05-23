У Чорне море вийшов ще один російський корабель, вірогідність ракетних ударів підвищується, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" попередило про підвищення рівня загрози ракетних ударів з моря
Про це йдеться у вечірньому зведенні ОК "Південь".
"До угруповання в Чорному морі з 7 великих десантних кораблів та 2 ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров", слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується", - зазначено у повідомленні.
Там зауважили, що на лінії фронту в Миколаївській та Херсонській областях суттєвих змін в тактиці росіян нема - противник укріплює свої позиці, намагаючись провести повітряну розвідку. Над Херсонщиною знищено безпілотник-розвідник типу "Орлан-10".
"Протягом доби за результатами дій наших ракетно-артилерійських підрозділів, спільно з авіацією, ворог втратив не менше 55 бійців та кілька одиниць броньованої техніки, остаточна кількість уточнюється", - заявили у командуванні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.14
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.79
- Актуальне
- Важливе