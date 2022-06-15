У Чорнобаївці на Херсонщині стався вибух: є загиблі й поранені
Уранці 15 червня в Чорнобаївці на Херсонщині стався вибух у районі ринку, є загиблі й поранені
Про це заявив депутат Херсонської облради, радник голови ОВА Сергій Хлань у фейсбуці.
"У Чорнобаївці зранку в районі ринку стався вибух. На жаль, є травмовані й загиблі", - наголосив він.
Сергій Хлань назвав вибух терористичним актом РФ, щоб залякати українців і помститися за влучання ЗСУ по російських артилерійських складах.
- 4 червня "гауляйтер" росіян на тимчасово окупованій території Чорнобаївської територіальної громади отримав підозру в колабораціонізмі за переслідування проукраїнських мешканців.
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