У Чорнобаївці на Херсонщині стався вибух: є загиблі й поранені

Про це заявив депутат Херсонської облради, радник голови ОВА Сергій Хлань у фейсбуці.

"У Чорнобаївці зранку в районі ринку стався вибух. На жаль, є травмовані й загиблі", - наголосив він.

Сергій Хлань назвав вибух терористичним актом РФ, щоб залякати українців і помститися за влучання ЗСУ по російських артилерійських складах.

4 червня "гауляйтер" росіян на тимчасово окупованій території Чорнобаївської територіальної громади отримав підозру в колабораціонізмі за переслідування проукраїнських мешканців.

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