Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.

Колишній керівник автостанції в Чорнобаївській ОТГ Юрій Турульов під час повномасштабного вторгнення армії РФ почав співпрацювати з рашистами. Зрадник обійняв посаду "голови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області".

Зловмисник почав переслідувати проукраїнськи налаштованих жителів і незаконно розпоряджатися комунальним майном.

Юрію Турульову оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

31 травня СБУ оголосила підозру депутату від ОПЗЖ, якого окупанти призначили "головою військово-цивільної адміністрації м. Дніпрорудне"

1 червня повідомили про підозру меру, голові РДА й депутата райради, які стали посадовцями "ЛНР" у Старобільську на Луганщині.

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