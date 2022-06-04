Переслідує українців і розпоряджається держмайном. Псевдоголові адміністрації Чорнобаївської ОТГ оголошено підозру в колабораціонізмі
"Гауляйтер" росіян на тимчасово окупованій території Чорнобаївської територіальної громади отримав підозру в колабораціонізмі. Зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі
Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.
Колишній керівник автостанції в Чорнобаївській ОТГ Юрій Турульов під час повномасштабного вторгнення армії РФ почав співпрацювати з рашистами. Зрадник обійняв посаду "голови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області".
Зловмисник почав переслідувати проукраїнськи налаштованих жителів і незаконно розпоряджатися комунальним майном.
Юрію Турульову оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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