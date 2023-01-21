У Чорнобильській зоні захисники України тренуються знищувати повітряний десант ворога

Про це повідомляє Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

Було проведене спільне тренування сил і засобів, які виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури.

У навчанні взяли участь підрозділи ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Національної поліції України.

Під час тренування було відпрацьовано перелік питань щодо боротьби із засобами повітряного нападу та знищення противника, який намагався здійснити десантування.

"Командири підрозділів виконували завдання з недопущення захоплення важливого державного об’єкта, застосувавши сили та засоби у відповідності до їх призначення. Дані тренування проведено у відповідності до планів бойової підготовки підрозділів і будуть продовжуватися й надалі задля підвищення оборонних спроможностей. Цей підхід взятий нами на озброєння від провідних країн-членів НАТО. Його ефективність полягає у тому, що кожен підрозділ, кожен військовослужбовець працює задля набуття спроможностей до виконання цілого спектру завдань", - сказав Командувач Об’єднаних Сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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