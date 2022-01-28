У Чорногорії державний мовник написав про "напад України" на "ЛНР": українське посольство вимагає спростування
Чорногорська державна телекомпанія RTCG визнала "ЛНР" та написала про "напад України" на окупантів. Українське посольство вимагає публічного спростування
Вранці 28 січня на сайті державної телекомпанії Чорногорії з'явилася новина під заголовком "Українці напали на Луганську республіку?".
У новині "офіцер пресслужби "ЛНР" Олександр Мазейкін" заявляє, що під час артобстрілу української армії "загинув боєць Народної міліції ЛНР".
При цьому видання не вказує на те, що "ЛНР" - це проросійські незаконні збройні формування, які окупували територію України.
Посольство України в Чорногорії написало вимогу RTCG видалити новину та публічно спростувати неправдиву інформацію.
"У момент найбільшої загрози нападу Росії на Україну ми буквально вражені публікацією чорногорського громадського мовника RTCG news, яка узаконює сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України", - йдеться у заяві.
У посольстві закликають видалити таку публікацію.
"Ми закликаємо RTCG якнайшвидше видалити цю провокаційну публікацію і не допускати поширення в майбутньому інформації, несумісної з офіційною позицією Чорногорії щодо територіальної цілісності України та норм міжнародного права. Ми закликаємо RTCG уникати таких потворних ситуацій. Також вимагаємо публічно спростовувати будь-яку неправдиву інформацію", - йдеться в заяві.
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