Про це інформує "Радіо Свобода. Європа".

Учора понад десять тисяч людей вийшли на акцію протесту перед парламентом в Подгориці, аби вимагати скасувати закон про повноваження президента й провести позачергові вибори.

Мітингувальники розмахували національними прапорами Чорногорії, а також Європейського Союзу та США, а також тримали у руках плакати з написами: "Ми тут за Чорногорію, за ЄС", "Ми хочемо виборів".

Протест організував рух Ima nas ("Нас багато"), який має підтримку Демократичної партії соціалістів чинного президента Міло Джукановича та союзників.

Спікери, які виступали перед учасниками заходу, висунули звинувачення партіям, що мають більшість у парламенті на чолі з проросійським Демократичним фронтом, Демократами й Громадянським рухом Ура, які протягом останніх двох місяців відмовлялися призначити дострокові вибори та ще не сформували новий уряд.

"Нехай громадяни поставлять усіх на свої місця і нехай Чорногорія знову стане вільною після цих виборів. Приниження цієї країни має припинитися", – сказав депутат Демократичної партії соціалістів Нікола Янович.

На акції, яка відбулася при посиленій присутності поліції, не було ніяких інцидентів.

Відомо, що Чорногорія є членом НАТО і кандидатом на вступ до Європейського Союзу.

29 вересня стало відомо, що в Чорногорії затримали кілька десятків росіян за підозрою у шпигунстві. Серед них було, зокрема, шість російських дипломатів і 30 громадян РФ.

МЗС Чорногорії оголосило персонами нон ґрата шістьох дипломатів посольства Російської Федерації.

Міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич вважає, що країна має у всьому має бути на боці ЄС та зупинити дію безвізової угоди з Росією, яка діє з 2008 року.

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