У Чорногорії затримали кілька десятків росіян за підозрою у шпигунстві, - Reuters
Влада Чорногорії розпочала розслідування за звинуваченням у шпигунстві, зокрема підозрюють шість російських дипломатів та 30 громадян Росії
Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву прессекретаря Агентства національної безпеки Чорногорії Вукаса Радонича.
"За рішенням суду поліція проводить обшуки у низці квартир та інших приміщень у зв'язку з обґрунтованими підозрами у змові з метою створення злочинного формування та шпигунства", - сказав він.
Зазначається, що влада Чорногорії розпочала розслідування щодо громадян Росії за звинуваченням у шпигунстві. Підозрюють шість російських дипломатів, 30 громадян Росії з тимчасовою посвідкою на проживання та два чорногорці. Усіх їх затримано.
Поліція також провела обшуки у кількох квартирах у пошуках доказів змови та шпигунства.
За словами Радонича, після завершення обшуків буде визначено, кому буде пред'явлено звинувачення, і хто перебуватиме під вартою до суду.
- 15 червня підозрюваного у шпигунстві на Росію затримали в аеропорту Лондона.
- 16 червня розвідка Нідерландів повідомила, що викрила російського шпигуна, який із фальшивими документами намагався влаштуватися на стажування в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.
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