Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву прессекретаря Агентства національної безпеки Чорногорії Вукаса Радонича.

"За рішенням суду поліція проводить обшуки у низці квартир та інших приміщень у зв'язку з обґрунтованими підозрами у змові з метою створення злочинного формування та шпигунства", - сказав він.

Зазначається, що влада Чорногорії розпочала розслідування щодо громадян Росії за звинуваченням у шпигунстві. Підозрюють шість російських дипломатів, 30 громадян Росії з тимчасовою посвідкою на проживання та два чорногорці. Усіх їх затримано.

Поліція також провела обшуки у кількох квартирах у пошуках доказів змови та шпигунства.

За словами Радонича, після завершення обшуків буде визначено, кому буде пред'явлено звинувачення, і хто перебуватиме під вартою до суду.

15 червня підозрюваного у шпигунстві на Росію затримали в аеропорту Лондона.

16 червня розвідка Нідерландів повідомила, що викрила російського шпигуна, який із фальшивими документами намагався влаштуватися на стажування в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

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