У Чорному морі маневрують російські кораблі з 12 "калібрами"

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь".

"Ворог маневрує в Чорному морі. Корабельне угруповання наразі складається з 12 одиниць. На бойовому чергуванні лишилося 2 ракетоносії - надводний і підводний. Сумарний залп "калібрів" - 12 ракет", - написав Назаров.

Українців закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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