У Чорному морі можливі дрейфувальні міни, - ВМС Туреччини
ВМС Туреччини попереджає про можливу наявність дрейфувальних мін у водах Чорного моря
Про це повідомляє у офіційному повідомленні Управління навігаційної гідрографії та океанографії ВМС Туреччини.
"Міни було встановлено поблизу портів Одеси, Очакова, Южного, Чорноморська. Вони можуть відʼєднатися від місця установки та стати дрейфувальними", - повідомляють ВМС Туреччини.
Також Військово-морські сили Туреччини закликають усі судна поблизу вказаних районів негайно повідомляти про виявлення та місцезнходження мін.
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