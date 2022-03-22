У Чорному морі можливі дрейфувальні міни, - ВМС Туреччини

Про це повідомляє у офіційному повідомленні Управління навігаційної гідрографії та океанографії ВМС Туреччини.



"Міни було встановлено поблизу портів Одеси, Очакова, Южного, Чорноморська. Вони можуть відʼєднатися від місця установки та стати дрейфувальними", - повідомляють ВМС Туреччини.



Також Військово-морські сили Туреччини закликають усі судна поблизу вказаних районів негайно повідомляти про виявлення та місцезнходження мін.

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