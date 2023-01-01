У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 5 кораблів РФ
За даними Військово-морських Сил, станом на 1 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 5 російських кораблів
Про це поінформували у Військово-морських Силах ЗСУ на фейсбуці.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 5 ворожих кораблів; в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель; у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - зазначила пресслужба.
Також повідомляється, що Росія надалі порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), адже вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в Азовському морі.
- Нагадаємо, 20 грудня член оборонного комітету Верховної Ради України Єгор Чернєв заявив, що Росія виробляє до 30 ракет "Калібр" на місяць на тих складниках, які має.
- Станом на 30 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні був один ворожий носій "калібрів" із загальним залпом вісім ракет.
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