У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 5 кораблів РФ

Про це поінформували у Військово-морських Силах ЗСУ на фейсбуці.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 5 ворожих кораблів; в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель; у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - зазначила пресслужба.

Також повідомляється, що Росія надалі порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), адже вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в Азовському морі.

Нагадаємо, 20 грудня член оборонного комітету Верховної Ради України Єгор Чернєв заявив, що Росія виробляє до 30 ракет "Калібр" на місяць на тих складниках, які має.

Станом на 30 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні був один ворожий носій "калібрів" із загальним залпом вісім ракет.

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