У Чорному морі на чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, ракетоносії відсутні

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни тримають в Азовському морі один ворожий корабель, а в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 2 ворожі кораблі. Ракетоносіїв серед них немає.