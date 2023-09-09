У Чорному морі на чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, ракетоносії відсутні
Станом на 08:00 9 вересня російська армія на бойовому чергуванні у Чорному морі утримує 9 кораблів. Ракетоносії "калібрів" відсутні
Про це повідомляє ВМС ЗСУ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни тримають в Азовському морі один ворожий корабель, а в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 2 ворожі кораблі. Ракетоносіїв серед них немає.
- Станом на 8 вересня російські окупанти утримували на бойовому чергуванні у Чорному морі 9 ворожих кораблів. Серед них тако знаходився ракетоносій із 8 ракетами "калібр".
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