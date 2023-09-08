Армія РФ утримує у Чорному морі ракетоносій із 8 "калібрами"
Станом на 8 вересня російські окупанти утримують на бойовому чергуванні у Чорному морі 9 ворожих кораблів. Серед них знаходиться ракетоносій із 8 ракетами "калібр"
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
Зазначається, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, серед яких носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.
Крім цього, в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель, а в Середземному морі – 2 ворожих кораблі.
- Станом на 09:00 четверга, 7 вересня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували 11 російських кораблів. Серед них - один ракетоносій, із загальним залпом до 8 "калібрів".
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