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Війна з Росією: хроніка
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Армія РФ утримує у Чорному морі ракетоносій із 8 "калібрами"

8 вересня, 2023 п'ятниця
12:17
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Станом на 8 вересня російські окупанти утримують на бойовому чергуванні у Чорному морі 9 ворожих кораблів. Серед них знаходиться ракетоносій із 8 ракетами "калібр"

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Зазначається, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, серед яких носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.

Крім цього, в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель, а в Середземному морі – 2 ворожих кораблі.

  • Станом на 09:00 четверга, 7 вересня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували 11 російських кораблів. Серед них - один ракетоносій, із загальним залпом до 8 "калібрів".
корабель
російська армія
Азовське море
ракетний удар
Чорне море
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