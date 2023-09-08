Армія РФ утримує у Чорному морі ракетоносій із 8 "калібрами"

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Зазначається, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, серед яких носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.

Крім цього, в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель, а в Середземному морі – 2 ворожих кораблі.