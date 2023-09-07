У Чорному морі чергують 11 ворожих кораблів, серед них один ракетоносій

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, з них 1 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель, а в Середземному морі - 2 ворожі кораблі. Ракетоносіїв серед них немає.