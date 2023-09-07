У Чорному морі чергують 11 ворожих кораблів, серед них один ракетоносій
Станом на 09:00 четверга, 7 вересня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 11 російських кораблів. Серед них - один ракетоносій, із загальним залпом до 8 "калібрів"
Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, з них 1 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель, а в Середземному морі - 2 ворожі кораблі. Ракетоносіїв серед них немає.
- Нагадаємо, що вчора 6 вересня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувало дев'ять російських кораблів, серед них - один ракетоносій.
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