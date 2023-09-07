Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Чорному морі чергують 11 ворожих кораблів, серед них один ракетоносій

У Чорному морі чергують 11 ворожих кораблів, серед них один ракетоносій

7 вересня, 2023 четвер
10:09
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Станом на 09:00 четверга, 7 вересня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 11 російських кораблів. Серед них - один ракетоносій, із загальним залпом до 8 "калібрів"

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, з них 1 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель, а в Середземному морі - 2 ворожі кораблі. Ракетоносіїв серед них немає.

  • Нагадаємо, що вчора 6 вересня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувало дев'ять російських кораблів, серед них - один ракетоносій.
Україна
Росія
корабель
Азовське море
ракетний удар
Чорне море
Читайте також:
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
5 вересня, 2023 вiвторок
Стало відомо, скільки отримав російський пілот, який втік в Україну на Мі-8
Карта. Бахмут_0609
6 вересня, 2023 середа
Сили оборони заявили про успіх на Кліщіївському напрямку
Андрій Юсов
6 вересня, 2023 середа
ГУР про обмін військовополонених: Багатьох українців РФ відмовляється віддавати без будь-яких пояснень
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.34
    Купівля 37.34
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.15
    Продаж 41.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
7 вересня
10:32
Олексій Данілов
"Щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо": Данілов про вибори під час війни
10:32
Гітанас Науседа
Через порти Балтійського моря можна було б пропускати 10 млн тонн українського зерна щороку, – Науседа
10:24
СБУ
Передавав РФ дані про польоти українських бойових літаків і гвинтокрилів: СБУ затримала мешканця Дніпропетровщини
10:10
PR
"Людина-павук: Крізь Всесвіт" - фантастична анімаційна прем’єра на SWEET.TV
10:06
OPINION
Володимир Горбач
Чому у Румунії "не помітили" російських "шахедів"
09:51
Нафта
Нафта дешевшає через сезонне падіння попиту і невпевненість Китаю, - Reuters
09:51
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 вересня: гривня послабшала щодо долара
09:44
Маріуполь
У Маріуполі пролунали потужні вибухи, почалася пожежа, - Андрющенко
09:37
НАТО
НАТО відреагувало на заяву Румунії про знайдені уламки російського дрона
09:26
Ексклюзив
"Виглядає цинічно": депутат розповів, що на Харківщині військкомати пропонують відспівувати загиблих військових попам московського патріархату
09:22
фейк, фейки
Британська розвідка пояснила, навіщо російська державна ТРК запустила пропагандистський телеканал у Донецьку
08:54
Кіліан Мбаппе (ліворуч), Ірландія - Франція, відбір Євро-2024
Євро-2024: Франція приймає Ірландію, розклад усіх матчів та трансляцій 7 вересня
08:43
Міноборони РФ поставить ув'язнених на військовий облік
08:39
Google
Українці знову можуть реєструвати бізнес у Google Maps
08:26
На фото: запуск ракети
Японія запустила на Місяць ракету з посадковим модулем
08:25
Алі Бонго
Ватажок хунти дозволив скинутому президентові Габону виїхати за кордон
08:05
Інфографіка
розбита російська техніка
За добу війни в Україні армія РФ втратила 610 військових, 37 артсистем і 9 танків, - Генштаб
08:03
Ексклюзив
на фото: галерея
На лівобережжі Херсонщини окупанти зі зброєю почали побудинковий обхід: перший заступник голови облради про "вибори" на ТОТ
08:01
OPINION
Ірина Геращенко
Поверніть свободу слова в Україні
07:44
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 25 з 33 безпілотників
07:36
Донеччина
Росіяни обстріляли Сіверськ та Велику Новосілку на Донеччині: загинула жінка, 4 поранених
07:31
Оновлено
обстріл, ППО
РФ вночі атакувала Одещину "шахедами": травмовано 1 людину, пошкоджено припортову інфраструктуру
07:21
знищена техніка окупантів
Росія все частіше стикається з проблемами виготовлення ракет і комплектуючих для військової техніки, - ISW
06:46
Ліонель Мессі та Сергій Кривцов (ліворуч)
"Усі розуміють, що за людина у нас у команді": Кривцов поділився враженнями від виступів з Мессі в "Інтер Маямі"
06:29
напади на журналістів
У М’янмі ув'язнили фотожурналіста, який робив репортажі про наслідки циклону
06:18
збитий "Шахед"
Росія звинуватила Україну в атаці безпілотником по Брянській області
06:05
Москва, безпілотник, ППО, пожежа
Атака безпілотника на Москву: мер міста повідомив про роботу ППО
06:04
Війна з Росією, безпілотник, ППО
У Ростові біля штабу Південного військового округу прогримів вибух. Влада говорить про роботу ППО
05:59
Пентагон
У Міноборони США прокоментували надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном
05:54
ЗСУ
В ISW підтвердили, що Сили оборони досягли успіхів у районі Вербового на Запоріжжі
05:23
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
WBA зробила заяву стосовно скарги Дюбуа на результат бою з Усиком
05:14
Еммануель Макрон
Прапору РФ немає місця на Олімпіаді у Парижі, - Макрон
04:50
Вірменія, Олена Зеленська
Дружина прем'єра Вірменії Анна Акопян взяла участь Саміті перших леді та джентельменів
03:36
наука, технології, суспільство, світ
Вчені вперше створили ембріон, схожий до людського, без використання сперми та яйцеклітини
02:45
The Rolling Stones випустили новий авторський альбом
Гурт Rolling Stones після 18-річної перерви випустив новий альбом
02:05
Анджей Дуда
Україна стала асоційованим партнером об'єднання Тримор’я
01:23
танк Leopard 2A5
Німеччина, Італія, Іспанія та Швеція розроблятимуть новий танк на зміну Leopard 2
00:55
Одеса, війна з росією, культура
В Одеському археологічному музеї через російські обстріли обвалилася стеля
00:27
Оновлено
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
США виділили Україні ще $1 млрд допомоги. Перелік
00:18
Інфографіка
Михайло Мудрик, збірна України
"Хочемо собі в кишеню додати ці очки": Мудрик поділився амбітними планами на матч Україна - Англія
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV