У Чорному морі неподалік кордону з Болгарією виявили міну, - Міноборони Туреччини

Про це повідомляє Міноборони Туреччини.



За наданою інформацією, вранці 28 березня біля морського узбережжя турецького містечка Ігнеади, що поблизу кордону Болгарії, була виявлена міна.

Як стало відомо, групи підводної оборони (SAS) у регіоні були швидко переведені на місце інциденту.

Деталі уточнюються.

Нагадаємо, що ВМС Туреччини раніше попереджало про можливу наявність дрейфувальних мін у водах Чорного моря