У Чорному морі перебуває 11 військових кораблів РФ, зокрема два ракетоносії
На чергуванні в Чорному морі перебуває 11 військових кораблів РФ, а їхній сумарний залп "калібрів" становить близько восьми
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у телеграмі.
"У Чорному морі зі зменшенням сили шторму вороже корабельне угруповання з 11 кораблів поповнено двома підводними ракетоносіями. Сумарний залп "калібрів" - до восьми", - зазначив він.
Владислав Назаров закликав уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги на тлі ворожої стратегічної авіації та ходити до укриттів.
- 30 квітня голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив, що росіяни вивели в Чорне море 15 кораблів, зокрема два ракетоносії, які мають на борту 16 ракет "Калібр".
- начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що через шторм у Чорному морі росіяни завели ракетоносії в пункти базування.
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