Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у телеграмі.

"У Чорному морі зі зменшенням сили шторму вороже корабельне угруповання з 11 кораблів поповнено двома підводними ракетоносіями. Сумарний залп "калібрів" - до восьми", - зазначив він.

Владислав Назаров закликав уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги на тлі ворожої стратегічної авіації та ходити до укриттів.