Росіяни тримають 15 кораблів у Чорному морі, з них 2 ракетоносії, - Братчук
Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив, що росіяни вивели в Чорне море 15 кораблів, з них 2 ракетоносії, які мають на борту 16 ракет "Калібр"
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Остання доба пройшла у нас без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча в Чорне море росіяни вивели на бойове чергування 15 кораблів, з яких 2 ракетоносії. Вони досить динамічно перегруповуються та поводять відповідні маневри. Російські кораблі не виходять далеко в море, а тиснуться ближче до берегів окупованого Криму. Оскільки Чорне море дещо штормить, а також вони прекрасно розуміють, що у Сил оборони є засоби, щоб потопити їхнє угруповання кораблів", - пояснив Братчук
Голова Громадської ради наголосив, що ситуація в регіоні залишається напруженою
"Ситуація залишається напруженою. За даними розвідки російські окупаційні війська отримали нову партію "шахедів". Саме цими дронами-камікадзе вони можуть атакувати Південь нашої держави. Тому стежимо за ситуацією", - додав він.
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- 29 квітня окупаційна влада Криму заявила про атаку безпілотників на нафтобазу в Севастополі.
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