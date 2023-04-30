Росіяни тримають 15 кораблів у Чорному морі, з них 2 ракетоносії, - Братчук

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Остання доба пройшла у нас без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча в Чорне море росіяни вивели на бойове чергування 15 кораблів, з яких 2 ракетоносії. Вони досить динамічно перегруповуються та поводять відповідні маневри. Російські кораблі не виходять далеко в море, а тиснуться ближче до берегів окупованого Криму. Оскільки Чорне море дещо штормить, а також вони прекрасно розуміють, що у Сил оборони є засоби, щоб потопити їхнє угруповання кораблів", - пояснив Братчук

Голова Громадської ради наголосив, що ситуація в регіоні залишається напруженою

"Ситуація залишається напруженою. За даними розвідки російські окупаційні війська отримали нову партію "шахедів". Саме цими дронами-камікадзе вони можуть атакувати Південь нашої держави. Тому стежимо за ситуацією", - додав він.