У Чорному морі ворог тримає понад півсотні крилатих ракет

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"У Чорному морі на цей момент знаходяться близько шести одиниць корабельного складу, два підводних човни – всі оснащені крилатими ракетами, яких понад півсотні. Ми розуміємо, що вони націлені на територію України" – підкреслила начальниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня.



Також Гуменюк розказала, що на сьогоднішній ранок під час повітряної тривоги одну ракету було збито силами ППО, а одна влучила в об'єкт інфраструктури Одеської області.



"Удари, які прийшлись вчора на Одещину, це були 9 ракетних атак, 6 з них знищило ППО. Ракети влучили у зони відпочинку, готель та приватний сектор, постраждалим надана медична допомога. Також пошкоджено електропідстанцію, тому кілька населених пунктів залишилися без електрики, зараз ведуться роботи по відновленню живлення. Було пошкодження і підземного газогону" – повідомила начальниця пресцентру.



Пані Гуменюк зауважила, що руйнування додають психологічного тиску, але це війна, у якій ми боремося за свою незалежність та свободу.

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