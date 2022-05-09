У Чорному морі ворог тримає понад півсотні крилатих ракет
Наталія Гуменюк, начальниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня повідомила, що спостерігається абсолютна готовність корабельного угрупування противника у Чорноморській акваторії, також відчутне посилення ракетних обстрілів по Одещині, які руйнують інфраструктуру регіону
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"У Чорному морі на цей момент знаходяться близько шести одиниць корабельного складу, два підводних човни – всі оснащені крилатими ракетами, яких понад півсотні. Ми розуміємо, що вони націлені на територію України" – підкреслила начальниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня.
Також Гуменюк розказала, що на сьогоднішній ранок під час повітряної тривоги одну ракету було збито силами ППО, а одна влучила в об'єкт інфраструктури Одеської області.
"Удари, які прийшлись вчора на Одещину, це були 9 ракетних атак, 6 з них знищило ППО. Ракети влучили у зони відпочинку, готель та приватний сектор, постраждалим надана медична допомога. Також пошкоджено електропідстанцію, тому кілька населених пунктів залишилися без електрики, зараз ведуться роботи по відновленню живлення. Було пошкодження і підземного газогону" – повідомила начальниця пресцентру.
Пані Гуменюк зауважила, що руйнування додають психологічного тиску, але це війна, у якій ми боремося за свою незалежність та свободу.
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