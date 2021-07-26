У чотирьох регіонах запрацювали камери фіксації порушень ПДР
з 12:00 26 липня на автомобільних дорогах чотирьох областей запрацювали камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Як відомо, камери встановлені на дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків.
Розташування камер:
Кіровоградська область
- на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
Житомирська область
- на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год)
м. Кропивницький
- вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год)
- вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год)
- вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год)
м. Харків
- просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год)
Зазначені місця розташування камер автофіксації обрали через значну кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП з тяжкими наслідками.
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