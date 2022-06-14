Про це інформує ДСНС.

Стало відомо, що на Харківщині за добу рятувальники здійснили 15 оперативних виїздів, з яких 9 — на ліквідацію пожеж, ще 6 — на усунення горіння внаслідок обстрілів.



Повідомляється, що 3 займання внаслідок "прильотів" сталися у Чугуївському районі області. Ще два - у Харківському районі. Одна пожежа була у Богодухівському районі.



Росіяни пошкодили житлові будинки, господарчі споруди, складські будівлі, вантажні автомобілі, горіла також хвойна підстилка.



Крім того, у приватному секторі населеного пункту на околицях Чугуєва горів гараж та господарча споруда на площі 180 кв.м. Саму пожежу ліквідували за півтори години, але внаслідок обстрілу постраждали дві дитини 11 та 17 років. Їх госпіталізували до Чугуївської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом осколкові поранення.



ДСНС повідомляє, що аварійно-рятувальні роботи проводились на 2 зруйнованих об’єктах у Немишлянському та Київському районах Харкова. Рятувальники залучили 11 одиниць техніки та 48 осіб особового складу.



Крім того, піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 27 ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, 13 червня окупанти обстріляли три села Золочівської громади Харківщини

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