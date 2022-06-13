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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Харківщині окупанти обстріляли три села Золочівської громади

На Харківщині окупанти обстріляли три села Золочівської громади

13 червня, 2022 понедiлок
19:00
війна з Росією

Росіяни накрили вогнем Світличне, Івашки та Олександрівку Харківської області

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка.

Зазначається, що, за даними очільника ТГ, 13 червня росіяни обстріляли село Світличне. Унаслідок ворожого вогню було знищено сарай та пошкоджено житловий будинок.

Крім того, у селі Івашки артснаряд влучив у двоповерховий будинок. Унаслідок "прильоту" вилетіли вікна та двері, пошкоджено дах.

А у селі Олександрівка окупанти зруйнували п’ятиповерховий будинок, у якому внаслідок вибуху також вибило вікна та двері.

Загалом загиблих або поранених унаслідок обстрілів немає.

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